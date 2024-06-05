(Бессарабова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бессарабов Петр Алексеевич
Мать: Бессарабова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Неизвестно Василий Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Неизвестно Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Неизвестно Валентина
Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Неизвестно Виктория
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2002