(Бессарабова) Вера Петровна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бессарабова) Вера Петровна

Место рождения

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бессарабов Петр Алексеевич

Мать: Бессарабова Прасковья

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1928

Сын: Неизвестно Василий Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Неизвестно Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Неизвестно Валентина

Отец ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Неизвестно Виктория

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2002

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