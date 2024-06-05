Неизвестно Василий Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Неизвестно Людмила
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Неизвестно Виктория
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Сын: Неизвестно Артур
Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно