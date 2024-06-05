Неизвестно Василий Неизвестно 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Василий Неизвестно

Неизвестно Василий Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: (Бессарабова) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Неизвестно Людмила

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Неизвестно Виктория

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1968

Сын: Неизвестно Артур

Мать ребёнка: Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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