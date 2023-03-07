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Абрамов Егор

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Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Евдоким

Мать: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Абрамова Пелагея

Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Абрамов Алексей

Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1910

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1912

Сын: Абрамов Федор

Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1918

Сын: Абрамов Василий

Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Стефанида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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