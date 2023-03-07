Абрамов Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Евдоким
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Абрамова Пелагея
Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Абрамов Алексей
Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1910
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1912
Сын: Абрамов Федор
Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1918
Сын: Абрамов Василий
Мать ребёнка: Абрамова Стефанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно