Абрамова (Евдокия) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Евдокия) Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еврем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1887

Сын: Абрамов Василий

Отец ребёнка: Абрамов Евдоким

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1889

Дочь: Абрамова Анна

Отец ребёнка: Абрамов Евдоким

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Абрамов Симеон

Отец ребёнка: Абрамов Евдоким

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Екатерина

Отец ребёнка: Абрамов Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Егор

Отец ребёнка: Абрамов Евдоким

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Евдоким

Смерть
Неизвестно
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