Абрамова (Евдокия) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еврем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1887
Сын: Абрамов Василий
Отец ребёнка: Абрамов Евдоким
Рождение ребёнка
13.11.1889
Дочь: Абрамова Анна
Отец ребёнка: Абрамов Евдоким
Рождение ребёнка
30.01.1893
Сын: Абрамов Симеон
Отец ребёнка: Абрамов Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Екатерина
Отец ребёнка: Абрамов Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Егор
Отец ребёнка: Абрамов Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Евдоким
Смерть
Неизвестно