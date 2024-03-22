Абрамов Евдоким
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1887
Сын: Абрамов Василий
Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина
Рождение ребёнка
13.11.1889
Дочь: Абрамова Анна
Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина
Рождение ребёнка
30.01.1893
Сын: Абрамов Симеон
Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина
Рождение ребёнка
03.12.1896
Дочь: Абрамова Стефанида
Мать ребёнка: Цуканова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Екатерина
Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Егор
Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно