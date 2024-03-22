Абрамов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Евдоким

Абрамов Евдоким

Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Сын: Абрамов Василий

Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1889

Дочь: Абрамова Анна

Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1893

Сын: Абрамов Симеон

Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1896

Дочь: Абрамова Стефанида

Мать ребёнка: Цуканова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Екатерина

Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Егор

Мать ребёнка: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова (Евдокия) Агрипина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close