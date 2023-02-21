Абрамова Стефанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Абрамова Пелагея
Отец ребёнка: Абрамов Егор
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Абрамов Алексей
Отец ребёнка: Абрамов Егор
Рождение ребёнка
28.03.1910
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Егор
Рождение ребёнка
23.12.1912
Сын: Абрамов Федор
Отец ребёнка: Абрамов Егор
Рождение ребёнка
17.01.1918
Сын: Абрамов Василий
Отец ребёнка: Абрамов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Егор
Смерть
Неизвестно