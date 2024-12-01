Ерёмина (Канищева) Нина Петровна
женский, родилась 1921, Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край
умерла Неизвестно
ОтецКанищев Пётр Андреевич?.08.1884 г.р.
МатьКанищева (Клушина) Евдокия Гавриловна?.03.1883 г.р.
Супруги
Ерёмин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна06.07.1948 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Иван
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Стрельникова (Ерёмина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ерёмин Иван
Рождение ребёнка
06.07.1948
Дочь: Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ерёмин Иван
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Ерёмин Иван
Смерть
Неизвестно