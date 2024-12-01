Ерёмина (Канищева) Нина Петровна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерёмина (Канищева) Нина Петровна

Автор
АК
Канищев А.

женский, родилась 1921, Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край

умерла Неизвестно

Отец
Канищев Пётр Андреевич?.08.1884 г.р.
Мать
Канищева (Клушина) Евдокия Гавриловна?.03.1883 г.р.
Супруги
Ерёмин ИванНеизвестно г.р.
Дети
Стрельникова (Ерёмина) Любовь Ивановна1946 г.р.
Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна06.07.1948 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Канищев Пётр Андреевич

Мать: Канищева (Клушина) Евдокия Гавриловна

Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Иван

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Стрельникова (Ерёмина) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ерёмин Иван

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
06.07.1948

Дочь: Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ерёмин Иван

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ерёмин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ерёмин Иван

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.