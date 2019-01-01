станица Расшеватская, станица Расшеватская, Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Расшеватская

Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6342Разшеватская станицана обоих берегах р. Разшеватки7570975023902252великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурная 1, бакалейных 6. Питейных заведений 2. Мукомольных мельниц: водяных 2, ветряных 12. Кузниц 3. Ярмарок 2 — Преполовенская Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Лабинский отдел, Разшеватская станица
станица Разшеватская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Новоалександровский район
88178Расшеватскаястаница45°34'41°02'L-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Новоалександровский
7726000256ст-ца Расшеватская#Н/Д
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