Ерёмин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмин Иван

Ерёмин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Стрельникова (Ерёмина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.07.1948

Дочь: Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1953

Сын: Ерёмин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна

Новокубанск, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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