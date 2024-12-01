Ерёмин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Стрельникова (Ерёмина) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1948
Дочь: Рыжак (Ерёмина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Ерёмина (Канищева) Нина Петровна
Смерть
Неизвестно