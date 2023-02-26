Пётр Филиппов
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Филипп Алексеев
Мать: ?
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1837
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Мария Прокопова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Мария Прокопова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1845
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Мария Прокопова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Прокопова
Смерть
До 1846