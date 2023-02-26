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Пётр Филиппов

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Филипп Алексеев

Мать: ?

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Мария Прокопова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Мария Прокопова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1845

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Мария Прокопова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Прокопова

Смерть
До 1846
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