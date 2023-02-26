Мария Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокопова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.
До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1845

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Прохор Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Филиппов

Смерть
Неизвестно
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