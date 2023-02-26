Мария Прокопова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1837
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1845
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Прохор Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
20.06.1853
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Филиппов
Смерть
Неизвестно