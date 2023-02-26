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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрипина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

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