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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрипина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев