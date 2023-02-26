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Филипп Алексеев

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: ?

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Агафия Филиппова

Мать ребёнка: ?

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: ?

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Семён Филиппов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрипина Филиппова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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