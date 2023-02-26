Филипп Алексеев
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: ?
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Агафия Филиппова
Мать ребёнка: ?
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: ?
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семён Филиппов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрипина Филиппова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно