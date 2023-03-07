Клушина (Завольская) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
24.08.1897 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1898 ст.
Сын: Клушин Александр Александрович
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Сын: Клушин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
21.09.1901 ст.
Дочь: Клушина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1903 ст.
Дочь: Клушина Нина Александровна
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Сын: Клушин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.
Сын: Клушин Борис Александрович
Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович
Смерть
Неизвестно