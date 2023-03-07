Клушина (Завольская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клушина (Завольская) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Завольский Иван Петрович

Мать: Завольская София Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
24.08.1897 ст.

Муж: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1898 ст.

Сын: Клушин Александр Александрович

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Сын: Клушин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1901 ст.

Дочь: Клушина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1903 ст.

Дочь: Клушина Нина Александровна

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Сын: Клушин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.

Сын: Клушин Борис Александрович

Отец ребёнка: Клушин Александр Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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