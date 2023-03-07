Грачёва (Завольская) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
29.04.1892 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.
Дочь: Грачёва Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.
Сын: Грачёв Пантелеймон Григорьевич
Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.
Сын: Грачёв Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Дочь: Грачёва Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно