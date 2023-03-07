Грачёва (Завольская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачёва (Завольская) Александра Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Завольский Иван Петрович

Мать: Завольская София Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
29.04.1892 ст.

Муж: Грачёв Григорий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.

Дочь: Грачёва Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1893 ст.

Сын: Грачёв Пантелеймон Григорьевич

Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.

Сын: Грачёв Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.

Дочь: Грачёва Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Грачёв Григорий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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