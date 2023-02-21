Завольская София Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти30.05.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Грачёва Александра Ивановна
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Клушина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Завольский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Реутова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завольский Павел Иванович
Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1907 ст.