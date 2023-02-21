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Завольская София Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

30.05.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Грачёва Александра Ивановна

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Клушина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Завольский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Реутова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Завольский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завольский Павел Иванович

Отец ребёнка: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завольский Иван Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.05.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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