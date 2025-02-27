Деревянко Яким Васильевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деревянко Яким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Деревянко Василий Романович

Мать: Агрипина Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Романенко (Деревянко) Мария Якимовна

Мать ребёнка: Елизавета Акимовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Деревянко) Феодосия Якимовна

Мать ребёнка: Елизавета Акимовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Деревянко) Татьяна Якимовна

Мать ребёнка: Елизавета Акимовна

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