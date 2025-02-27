Деревянко Яким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Деревянко Василий Романович
Мать: Агрипина Ермолаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Романенко (Деревянко) Мария Якимовна
Мать ребёнка: Елизавета Акимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Деревянко) Феодосия Якимовна
Мать ребёнка: Елизавета Акимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Деревянко) Татьяна Якимовна
Мать ребёнка: Елизавета Акимовна