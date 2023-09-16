Агрипина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1807 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807

Сын: Деревянко Авраам Васильевич

Отец ребёнка: Деревянко Василий Романович

Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Василий Романович

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