Агрипина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Деревянко Авраам Васильевич
Отец ребёнка: Деревянко Василий Романович
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Василий Романович