Деревянко Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Деревянко Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Агрипина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агрипина Ермолаевна