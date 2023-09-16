Деревянко Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянко Василий Романович

Деревянко Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1807 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807

Сын: Деревянко Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Агрипина Ермолаевна

Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агрипина Ермолаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.