Санникова Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1902
Дата смерти28.03.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1902
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.1995