Санникова Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1902

Дата смерти

28.03.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.1995

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