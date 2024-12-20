Санников Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Санников Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1884
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1895
Рождение ребёнка
01.09.1896
Рождение ребёнка
09.05.1899
Рождение ребёнка
15.08.1902
Дочь: Санникова Васса Андреевна
Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2901