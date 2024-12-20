Санников Андрей Павлович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Санников Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1902 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Санников Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
01.09.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
09.05.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: Санникова Васса Андреевна

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Елена Григорьевна

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