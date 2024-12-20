Калинина Елена Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Елена Григорьевна

Калинина Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1902 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

Рождение ребёнка
01.09.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: Санникова Васса Андреевна

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Андрей Павлович

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