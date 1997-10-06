Cohen (Schrutt) Phyllis Ruth
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1932
Дата смерти06.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1932
Отец: Schrutt Jacob
Мать: Schrutt Sylvia
Бракосочетание
1955
Муж: Cohen Macy
Рождение ребёнка
11.04.1964
Рождение ребёнка
17.04.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.10.1997
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, New York United States