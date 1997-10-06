Cohen (Schrutt) Phyllis Ruth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cohen (Schrutt) Phyllis Ruth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1932

Дата смерти

06.10.1997

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1932

Отец: Schrutt Jacob

Мать: Schrutt Sylvia

Бракосочетание
1955

Муж: Cohen Macy

Рождение ребёнка
11.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cohen Macy

Рождение ребёнка
17.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cohen Macy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cohen Macy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cohen Macy

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.10.1997
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, New York United States
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