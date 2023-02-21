Schrutt (Dworkin) Sylvia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schrutt (Dworkin) Sylvia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1910

Дата смерти

?.10.1974

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910

Отец: Dworkin Jacob

Мать: Dworkin (kaminer) Fannie

Рождение ребёнка
27.04.1932

Дочь: Cohen Phyllis Ruth

Отец ребёнка: Schrutt Jacob

Рождение ребёнка
17.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Schrutt Jacob

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1974
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, NY United States
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