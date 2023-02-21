Schrutt (Dworkin) Sylvia
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1910
Дата смерти?.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910
Отец: Dworkin Jacob
Мать: Dworkin (kaminer) Fannie
Рождение ребёнка
27.04.1932
Дочь: Cohen Phyllis Ruth
Отец ребёнка: Schrutt Jacob
Рождение ребёнка
17.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Schrutt Jacob
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1974
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, NY United States