Dworkin (Kaminer) (Slonsky) Fannie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.03.1888
Дата смерти14.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Kramer Minyan
Отец ребёнка: Dworkin Jacob
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Moreno Anna
Отец ребёнка: Dworkin Jacob
Рождение ребёнка
28.07.1910
Дочь: Schrutt Sylvia
Отец ребёнка: Dworkin Jacob
Рождение ребёнка
14.11.1922
Дочь: Wiengarten Shirley
Отец ребёнка: Dworkin Jacob
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 14.04.1968
Tonawanda, NY United States
Смерть
14.04.1968