Dworkin (Kaminer) (Slonsky) Fannie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Kaminer) (Slonsky) Fannie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.03.1888

Дата смерти

14.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Kramer Minyan

Отец ребёнка: Dworkin Jacob

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Moreno Anna

Отец ребёнка: Dworkin Jacob

Рождение ребёнка
28.07.1910

Дочь: Schrutt Sylvia

Отец ребёнка: Dworkin Jacob

Рождение ребёнка
14.11.1922

Дочь: Wiengarten Shirley

Отец ребёнка: Dworkin Jacob

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 14.04.1968
Tonawanda, NY United States
Смерть
14.04.1968
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