Kramer (Dworkin) Minyan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kramer (Dworkin) Minyan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Dworkin Jacob

Мать: Dworkin (kaminer) Fannie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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