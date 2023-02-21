Schrutt Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schrutt Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1903

Дата смерти

10.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1932

Дочь: Cohen Phyllis Ruth

Мать ребёнка: Schrutt Sylvia

Рождение ребёнка
17.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schrutt Sylvia

Смерть
10.11.1979
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, NY United States
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