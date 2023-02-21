Schrutt Jacob
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1903
Дата смерти10.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1932
Дочь: Cohen Phyllis Ruth
Мать ребёнка: Schrutt Sylvia
Рождение ребёнка
17.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schrutt Sylvia
Смерть
10.11.1979
Похороны
Неизвестно
Tonawanda, NY United States