Cohen Macy
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1932
Дата смерти16.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Жена: Cohen Phyllis Ruth
Рождение ребёнка
11.04.1964
Рождение ребёнка
17.04.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.2007
Похороны
19.05.2007
Tonawanda, NY United States