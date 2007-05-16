Cohen Macy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cohen Macy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1932

Дата смерти

16.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Жена: Cohen Phyllis Ruth

Рождение ребёнка
11.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cohen Phyllis Ruth

Рождение ребёнка
17.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cohen Phyllis Ruth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cohen Phyllis Ruth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cohen Phyllis Ruth

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.05.2007
Похороны
19.05.2007
Tonawanda, NY United States
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