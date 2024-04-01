Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шарикамал Салимгареевна
Мать ребёнка: Губайдуллина Асхабжамал Сабитовна
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Бибисабира Салимгареевна
Мать ребёнка: Губайдуллина Асхабжамал Сабитовна
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Губайдуллин Асылгарей Салимгареевич
Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна
Рождение ребёнка
09.10.1897
Дочь: Минжамал Салимгареевна
Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна
Рождение ребёнка
28.11.1900
Сын: Губайдуллин Саитгарей Салимгареевич
Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно