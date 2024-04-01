Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Шайхрам Габидуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шарикамал Салимгареевна

Мать ребёнка: Губайдуллина Асхабжамал Сабитовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Бибисабира Салимгареевна

Мать ребёнка: Губайдуллина Асхабжамал Сабитовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Губайдуллин Асылгарей Салимгареевич

Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1897

Дочь: Минжамал Салимгареевна

Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1900

Сын: Губайдуллин Саитгарей Салимгареевич

Мать ребёнка: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайдуллина Сабхижамал Сафиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайдуллина Асхабжамал Сабитовна

Смерть
Неизвестно
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