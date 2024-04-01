Губайдуллина (Сабитова) Сабхижамал Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллина (Сабитова) Сабхижамал Сафиулловна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1896

Сын: Губайдуллин Асылгарей Салимгареевич

Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1897

Дочь: Минжамал Салимгареевна

Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1900

Сын: Губайдуллин Саитгарей Салимгареевич

Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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