Губайдуллина (Сабитова) Сабхижамал Сафиулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1896
Сын: Губайдуллин Асылгарей Салимгареевич
Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Рождение ребёнка
09.10.1897
Дочь: Минжамал Салимгареевна
Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Рождение ребёнка
28.11.1900
Сын: Губайдуллин Саитгарей Салимгареевич
Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно