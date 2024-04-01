Губайдуллина (Сафиуллина) Асхабжамал Сабитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубайдуллина (Сафиуллина) Асхабжамал Сабитовна

Губайдуллина (Сафиуллина) Асхабжамал Сабитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шарикамал Салимгареевна

Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Бибисабира Салимгареевна

Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close