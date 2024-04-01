Губайдуллина (Сафиуллина) Асхабжамал Сабитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шарикамал Салимгареевна
Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Бибисабира Салимгареевна
Отец ребёнка: Губайдуллин Салимгарей Шайхрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно