Зайцева (Мусатина) Евдокия Михайловна
Место рожденияЦаревщина, 412636, Россия
Дата рождения1854
Дата смерти24.05.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Мусатин Михаил Андреевич
Мать: не указана
Царевщина, 412636, Россия
Бракосочетание
28.04.1874
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1875
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1876
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1877
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1880
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1882
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1884
Дочь: Козлова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1889
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович
Смерть
24.05.1914