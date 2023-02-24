Зайцева (Мусатина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Мусатина) Евдокия Михайловна

Зайцева (Мусатина) Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Царевщина, 412636, Россия

Дата рождения

1854

Дата смерти

24.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мусатин Михаил Андреевич

Мать: не указана

Царевщина, 412636, Россия
Бракосочетание
28.04.1874

Муж: Зайцев Сергей Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Зайцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1876

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Зайцев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1880

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Зайцев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1884

Дочь: Козлова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1889

Сын: Зайцев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.05.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close