Козлова (Зайцева) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Зайцева) Марина Сергеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884

Отец: Зайцев Сергей Петрович

Мать: Зайцева (Мусатина) Евдокия Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Козлов Фома Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1907

Дочь: (Козлова) Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Козлов Иван Фомич

Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Козлов Пётр Фомич

Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Козлов Александр Фомич

Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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