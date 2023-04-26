Козлова (Зайцева) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884
Бракосочетание
16.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1907
Дочь: (Козлова) Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Козлов Иван Фомич
Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Козлов Пётр Фомич
Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1914
Отец ребёнка: Козлов Фома Григорьевич
Смерть
Неизвестно