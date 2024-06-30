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Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тауриайнен Ларс Михальсон

Мать: Тауриайнен Лукерья

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Уроженка Великого княжества Финляндсково
Посвящение в духовный сан
До 1852
Состоял в Филипповской раскольнической секте
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дмитриева Агафья Лукинична

Отец ребёнка: Дмитриев Лука Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
05.05.1852

Муж: Дмитриев Лука Васильевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1861

Сын: Дмитриев Александр Лукич

Отец ребёнка: Дмитриев Лука Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
10.11.1874
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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