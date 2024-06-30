Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти10.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тауриайнен Ларс Михальсон
Мать: Тауриайнен Лукерья
Уроженка Великого княжества Финляндсково
Посвящение в духовный сан
До 1852
Состоял в Филипповской раскольнической секте
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дмитриева Агафья Лукинична
Отец ребёнка: Дмитриев Лука Васильевич
Бракосочетание
05.05.1852
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
16.08.1861
Отец ребёнка: Дмитриев Лука Васильевич
Смерть
10.11.1874
от горячки