Тауриайнен Ларс Михальсон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Великое княжество Финляндское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тауриайнен Лукерья
Работа или профессия
Неизвестно
Работник
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Тауриайнен Федосья Ларсовна
Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна
Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья
Уроженка Великого княжества Финляндсково
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тауриайнен Федор Ларсович
Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья
Великое княжество Финляндское, приход Кусамо
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тауриайнен Андрей Ларсович
Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья
Упоминание
27.04.1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Выдан паспорт. Примечание: Рост - средний, Волосы - русые, Глаза - голубые. Подписан начальником экспедиции и младшим секретарем.
Смерть
Неизвестно