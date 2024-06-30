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Тауриайнен Ларс Михальсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое княжество Финляндское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тауриайнен Лукерья

Работа или профессия
Неизвестно
Работник
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Тауриайнен Федосья Ларсовна

Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна

Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Уроженка Великого княжества Финляндсково
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тауриайнен Федор Ларсович

Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Великое княжество Финляндское, приход Кусамо
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тауриайнен Андрей Ларсович

Мать ребёнка: Тауриайнен Лукерья

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
27.04.1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Выдан паспорт. Примечание: Рост - средний, Волосы - русые, Глаза - голубые. Подписан начальником экспедиции и младшим секретарем.
Смерть
Неизвестно

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