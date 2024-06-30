Дмитриев Лука Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти07.06.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дмитриева Агафья Лукинична
Мать ребёнка: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна
Бракосочетание
05.05.1852
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1861
Мать ребёнка: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна
Смерть
07.06.1863
от чахотки