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Дмитриев Лука Васильевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.06.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: Дмитриева Агафья Семеновна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дмитриева Агафья Лукинична

Мать ребёнка: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
05.05.1852

Жена: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1861

Сын: Дмитриев Александр Лукич

Мать ребёнка: Дмитриева (Тауриайнен) Марья Ларсовна/Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
07.06.1863
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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