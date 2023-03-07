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Каменский Федор Васильевич

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Место рождения

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

10.02.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Каменский Василий Андреевич

Мать: не указана

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
?.06.1829 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
?.08.1829 ст.
Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определён дьячком к Крестовоздвиженской Каменской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1830

Жена: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лыскова Асенефа Федоровна

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талицына Манефа Федоровна

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Каменская Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Воронцова Анфиса Федоровна

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1840 ст.

Сын: Каменский Евгений Федорович

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Каменский Николай Федорович

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Каменский Василий Федорович

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Каменский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1864
Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат по слабости здоровья.
Смерть
10.02.1877 ст.
Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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