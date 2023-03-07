Каменский Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти10.02.1877 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1813
Отец: Каменский Василий Андреевич
Мать: не указана
Образование
?.06.1829 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
?.08.1829 ст.
Определён дьячком к Крестовоздвиженской Каменской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лыскова Асенефа Федоровна
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талицына Манефа Федоровна
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Каменская Маргарита Федоровна
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Воронцова Анфиса Федоровна
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.01.1840 ст.
Сын: Каменский Евгений Федорович
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Каменский Николай Федорович
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Каменский Василий Федорович
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Каменский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Каменская Миропия Григорьевна
Работа или профессия
1864
Уволен за штат по слабости здоровья.
Смерть
10.02.1877 ст.