Талицына (Каменская) Манефа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Сын: Тылицын Дмитрий Афиногенович
Отец ребёнка: Талицын Афиноген Дмитриевич
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915
Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область