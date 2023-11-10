Талицына (Каменская) Манефа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талицына (Каменская) Манефа Федоровна

Место рождения

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Каменский Федор Васильевич

Мать: Каменская Миропия Григорьевна

Воздвиженье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Сын: Тылицын Дмитрий Афиногенович

Отец ребёнка: Талицын Афиноген Дмитриевич

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талицын Афиноген Дмитриевич

Смерть
После 1915
Верховский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
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