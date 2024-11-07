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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Крестовоздвиженской Каменской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4228Воздвиженское, с. каз.при колодцах.1010245256Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
612. Воздвиженское (Каменское), село бывшее государственное, дворов 21, жителей 113, церковь православная, лавка, 3 ярмарки: в 9 пятницу, 14-го сентября и 28-го ок тября.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77Воздвиженск. (Камен.)Воздвижен.Козьмодемьянскийбывшие государственные9,53,5336874
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Воздвиженье52018селоРусские387377150
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Воздвиженье (1 торг. зав.,шк. I ст.) 3930селоЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.3638
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34028Воздвиженьедеревня59°35'с.ш.40°27'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104126д Воздвиженьедеревня