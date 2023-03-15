Кузин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Владимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Кузин Сергей

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Мария

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Михаил

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степочкина Анна

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тришина Екатерина

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Александра

Мать ребёнка: Кузина Агриппина

Смерть
Неизвестно
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