Кузин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Владимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.09.1905
Сын: Кузин Сергей
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Мария
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Михаил
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степочкина Анна
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тришина Екатерина
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Александра
Мать ребёнка: Кузина Агриппина
Смерть
Неизвестно