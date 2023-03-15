Кузина (Титова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Титова) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Кузин Сергей

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Мария

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Михаил

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степочкина Анна

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тришина Екатерина

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Александра

Отец ребёнка: Кузин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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