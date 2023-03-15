Кузина (Титова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.09.1905
Сын: Кузин Сергей
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Мария
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Михаил
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степочкина Анна
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тришина Екатерина
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Александра
Отец ребёнка: Кузин Фёдор
Смерть
Неизвестно