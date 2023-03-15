Кондратьева (Кузина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Фёдор
Мать: Кузина Агриппина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кондратьев Петр
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Романова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кондратьев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Виктор Петрович
Отец ребёнка: Кондратьев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Кондратьев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Петр
Смерть
Неизвестно