Кондратьева (Кузина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Кузина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Фёдор

Мать: Кузина Агриппина

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кондратьев Петр

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Романова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кондратьев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кондратьев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Кондратьев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Петр

Смерть
Неизвестно
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