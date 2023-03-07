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Кокарева Анна Николаевна

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1878

Муж: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кокарев Устин Петрович

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кокорев Иван Петрович

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кокорев Николай Петрович

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кокорев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кокарев Василий Петрович

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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