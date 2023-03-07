Кокарева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокарева Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Кокарев Петр Прокопьевич
Смерть
Неизвестно