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Кокарев Петр Прокопьевич

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кокарев Прокопий Васильевич

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кокарев Устин Петрович

Мать ребёнка: Кокарева Анна Николаевна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кокарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Кокарева Анна Николаевна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кокарев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокарева Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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