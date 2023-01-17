Кокарев Петр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кокарев Прокопий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Кокарева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Кокарева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокарева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно