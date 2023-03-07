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Кокорев (Кокарев) Иван Петрович

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кокарев Петр Прокопьевич

Мать: Кокарева Анна Николаевна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
02.09.1907 ст.

Жена: Кокарева Градислава Степановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.

Дочь: Кокарева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.

Дочь: Кокарева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.

Сын: Кокорев Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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