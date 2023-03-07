Кокорев (Кокарев) Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кокарев Петр Прокопьевич
Мать: Кокарева Анна Николаевна
Бракосочетание
02.09.1907 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.
Дочь: Кокарева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.
Дочь: Кокарева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.
Сын: Кокорев Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Кокарева Градислава Степановна
Смерть
Неизвестно