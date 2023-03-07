Лапаев (Лапав) Никифор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов
Мать: Лапаева Фекла
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Лапаев (лапав) Федор Никифоров
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Лапаев (лапав) Федор (мл) Никифоров
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Фекла Никифорова
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аксинья Никифорова
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Афимья Никифорова
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857