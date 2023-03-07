Лапаев (Лапав) Никифор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев (Лапав) Никифор Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов

Мать: Лапаева Фекла

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Лапаев (лапав) Федор Никифоров

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лапаев (лапав) Федор (мл) Никифоров

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Фекла Никифорова

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аксинья Никифорова

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Афимья Никифорова

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лапаев (лапав) Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Мавра (Марья) Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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