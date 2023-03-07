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Лапаева Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1804 ст.

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Лапаев (лапав) Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Маланья Гаврилова

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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