Лапаева Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1804 ст.
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Лапаев (лапав) Никифор Гаврилов
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Маланья Гаврилова
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Гаврила Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834