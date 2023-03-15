Кутлер (Страхова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлер (Страхова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885

Муж: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кутлер Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кутлер Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

ул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кутлер Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Кутлер Семен Николаевич

Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1909
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