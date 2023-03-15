Кутлер (Страхова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кутлер Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кутлер Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
ул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кутлер Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1901
Отец ребёнка: Кутлер Николай Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1909