Кутлер Константин Николаевич
Место рожденияул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)
Дата рождения1888
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
ул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: Анна Людвиговна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Людвиговна
Смерть
1941