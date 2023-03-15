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Кутлер Константин Николаевич

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Место рождения

ул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)

Дата рождения

1888

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кутлер Николай Николаевич

Мать: Кутлер Александра Николаевна

ул. Чайковского, д.6, кв.18 (место жит.)
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: Анна Людвиговна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Людвиговна

Смерть
1941
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