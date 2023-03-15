(Кутлер) Анна Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кутлер) Анна Людвиговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Вера Константиновна

Отец ребёнка: Кутлер Константин Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутлер Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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